Remiza in marele derbi din Anglia, intre Manchester City si Liverpool (Video)

Manchester City si Liverpool s-au intalnit duminica intr-un meci extrem de important din Premier League, partida cu mari implicatii in lupta la top 4 in Anglia, prime locuri care merg in Champions League.

A fost 1-1 intre cele doua importante si renumite echipe din Anglia, dupa doua goluri marcate in ultimele 40 de minute.

Milner a deschis scorul din penalti in minutul 51, pentru ca egalarea sa vina din partea lui Kun Aguero, in minutul 69.

Adam Lallana s-a facut remarcat cu o ocazie uriasa in minutul 80, cand singur cu portarul advers, in doar cativa metri, a avut o finalizare foarte slaba si City a scapat cu fata curata, terminand cu un punct pe tabela.

Situatia ramane interesanta in clasament, cu City ramanand pe 3 cu 57 de puncte, iar Liverpool fiind imediat sub ea, cu 56 de lungimi. Lidera e Chelsea cu 69 de puncte, iar pe 2 sta Tottenham cu 59 de lungimi.

A fost o noua intalnire intre managerii Jurgen Klopp si Pep Guardiola, care s-au intalnit si pe vremea cand antrenau Bayern si Borussia Dortmund, in Germania.

Ads