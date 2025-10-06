Mourinho, fluierat pe "Dragão"! Fanii lui Porto nu au iertat "trădarea"

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 09:05
317 citiri
Mourinho, fluierat pe "Dragão"! Fanii lui Porto nu au iertat "trădarea"
Jose Mourinho FOTO Madridista

Într-un derby extrem de plictisitor, FC Porto și Benfica au terminat la egalitate, 0-0, duminică, în etapa a 8-a din Liga, cu ocazia revederii lui José Mourinho cu clubul Dragonilor.

FC Porto, antrenată de Francesco Farioli, care câștigase primele 7 meciuri, a pierdut primele puncte din acest sezon. Este, de asemenea, primul 0-0 între cele două cluburi din 3 noiembrie 1991.

În ciuda acestui egal, Porto rămâne liderul campionatului cu 22 de puncte, cu 3 puncte în fața lui Sporting Lisabona. Benfica e pe 3, cu 18 puncte.

Acest meci a reprezentat o ocazie de revedere între noul antrenor al Benficăi, José Mourinho, și clubul pe care l-a antrenat între 2002 și 2004, alături de care a obținut performanțe fantastice, precum câștigarea Ligii Campionilor.

Fanii lui FC Porto l-au flueirat pe Mourinho, dar antrenorul nu le-a dat satisfacție: "Perfect, nicio problemă"

José Mourinho a mai declarat la Sport TV.

„Situația noastră era complicată, nu puteam pleca de aici la șapte puncte în spate. Ne doream un punct, iar, așa cum le-am spus și jucătorilor, nu m-am simțit în stare să risc totul pentru victorie, iar și ei au simțit că meciul era controlat și nu trebuia pierdut. Ei [FC Porto] puteau pierde, noi veneam după o serie complicată”, a subliniat Mourinho, punând accent pe importanța evitării înfrângerii pe terenul rivalilor.

„Era esențial să nu pierdem”

„Era esențial să nu pierdem. Celălalt rival [Sporting] a remizat și el. La început, noi aveam cel mai mult de pierdut, dar plecăm de aici fără puncte pierdute în fața niciuneia dintre cele două rivale. Suntem aici, suntem vii”, a întărit tehnicianul.

Mourinho a lăudat lotul Benficăi pentru înțelegerea planului de joc și a apreciat prestația echipei din punct de vedere tactic:

„Jucătorii au fost fantastici, din punct de vedere organizatoric. Apărarea a fost excelentă, dar ne-a lipsit creativitatea ofensivă. Nu suntem o echipă cu jucători foarte direcți. Am venit cu personalitate și calm. Trubin nu a avut nicio intervenție, iar Mora a trimis în bară, atât. Am reușit asta pe un teren dificil, împotriva unei echipe care a câștigat tot și care astăzi a avut mari dificultăți.”

Sfatul lui Băsescu pentru Nicușor Dan: ”Ăștia au năravul prost, când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii”
Sfatul lui Băsescu pentru Nicușor Dan: ”Ăștia au năravul prost, când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii”
Traian Băsescu e de părere că Nicușor Dan ar trebui să rămână „strict în atribuțiunile lui la Cotroceni” și că schimbarea guvernului ar trebui să vină abia după ce deficitul este...
Diana Șoșoacă, așteptată astăzi la audieri, la Parchetul General. "Nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea"
Diana Șoșoacă, așteptată astăzi la audieri, la Parchetul General. "Nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea"
Diana Șoșoacă este așteptată luni, 6 octombrie, la Parchetul General, unde procurorii o cercetează pentru propagandă legionară, cultul criminalilor de război și infracțiuni cu...
#fc porto, #benfica, #Jose Mourinho , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"O lovitura de clasa mondiala!" Transferul lui Ianis Hagi le provoaca insomnii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mirel Radoi a auzit cum a putut sa-l jigneasca Marian Iancu pe Mircea Lucescu si nu s-a abtinut

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Novak Djokovic, la un pas de colaps pe teren! "A supraviețuit" unui meci de coșmar
  2. Mirel Rădoi, discurs-manifest după FCSB - Craiova 1-0: „Își permit să se facă de râs! Ei acolo sunt împărați!”
  3. Gigi Becali, extaziat după victoria cu Craiova: „Avem un jucător de pe altă planetă!”
  4. Mourinho, fluierat pe "Dragão"! Fanii lui Porto nu au iertat "trădarea"
  5. Gigi Becali a pus tunurile pe doi fotbaliști: "Ce faci, bă, dormi pe teren?"
  6. Portarul român, fenomenal și în meciul cu Atletico Madrid: "E scandalos de bun!" Cum s-a terminat partida
  7. Au dat lovitura cu Modric și acum vor un alt "veteran". Mutarea "bombă" pregătită de AC Milan
  8. Rădoi, tiradă împotriva arbitrilor: „Singura formă de protest... fault clar”
  9. Răzvan Lucescu, URIAȘ în Grecia! Victorie magnifică în derby-ul cu Olympiakos
  10. Cel mai bun jucător de la FCSB, după meciul cu Craiova: „Se vede diferența.”