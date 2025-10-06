Mourinho, fluierat pe "Dragão"! Fanii lui Porto nu au iertat "trădarea"

Într-un derby extrem de plictisitor, FC Porto și Benfica au terminat la egalitate, 0-0, duminică, în etapa a 8-a din Liga, cu ocazia revederii lui José Mourinho cu clubul Dragonilor.

FC Porto, antrenată de Francesco Farioli, care câștigase primele 7 meciuri, a pierdut primele puncte din acest sezon. Este, de asemenea, primul 0-0 între cele două cluburi din 3 noiembrie 1991.

În ciuda acestui egal, Porto rămâne liderul campionatului cu 22 de puncte, cu 3 puncte în fața lui Sporting Lisabona. Benfica e pe 3, cu 18 puncte.

Acest meci a reprezentat o ocazie de revedere între noul antrenor al Benficăi, José Mourinho, și clubul pe care l-a antrenat între 2002 și 2004, alături de care a obținut performanțe fantastice, precum câștigarea Ligii Campionilor.

Fanii lui FC Porto l-au flueirat pe Mourinho, dar antrenorul nu le-a dat satisfacție: "Perfect, nicio problemă"

José Mourinho a mai declarat la Sport TV.

„Situația noastră era complicată, nu puteam pleca de aici la șapte puncte în spate. Ne doream un punct, iar, așa cum le-am spus și jucătorilor, nu m-am simțit în stare să risc totul pentru victorie, iar și ei au simțit că meciul era controlat și nu trebuia pierdut. Ei [FC Porto] puteau pierde, noi veneam după o serie complicată”, a subliniat Mourinho, punând accent pe importanța evitării înfrângerii pe terenul rivalilor.

Ads

„Era esențial să nu pierdem”

„Era esențial să nu pierdem. Celălalt rival [Sporting] a remizat și el. La început, noi aveam cel mai mult de pierdut, dar plecăm de aici fără puncte pierdute în fața niciuneia dintre cele două rivale. Suntem aici, suntem vii”, a întărit tehnicianul.

Mourinho a lăudat lotul Benficăi pentru înțelegerea planului de joc și a apreciat prestația echipei din punct de vedere tactic:

„Jucătorii au fost fantastici, din punct de vedere organizatoric. Apărarea a fost excelentă, dar ne-a lipsit creativitatea ofensivă. Nu suntem o echipă cu jucători foarte direcți. Am venit cu personalitate și calm. Trubin nu a avut nicio intervenție, iar Mora a trimis în bară, atât. Am reușit asta pe un teren dificil, împotriva unei echipe care a câștigat tot și care astăzi a avut mari dificultăți.”

Ads