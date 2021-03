FC Porto, calificare miraculoasa in sferturile Champions League in fata lui Juventus. Portughezii au jucat in inferioritate numerica o repriza

Echipa portugheza a castigat partida tur, cu 2-1, obtinand calificarea datorita golurilor mai multe marcate in deplasare.Rezultatele primelor meciuri din mansa a doua a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, care au avut loc marti, sunt urmatoarele: FC Porto, 3-2 (0-1, 2-1)Au marcat: Chiesa '49, '63, Rabiot '117 / Oliveira '19 (p), '115.- Taremi (Porto) a fost eliminat, in minutul 54.- La gazde, fundasul Radu Dragusin a fost rezerva neutilizata.- In tur, Porto s-a impus cu 2-1, pe teren propriu.Borussia Dortmund - FC Sevilla , 2-2 (1-0).Au marcat: Haaland '35, '54 (p) / En Nesyri '69, '90+6.- In tur, Dortmund s-a impus in Spania, cu 3-2.Celelalte sase meciuri din returul optimilor se vor desfasura dupa urmatorul program:Miercuri, ora 22.00Liverpool - Leipzig, in tur 2-0;Paris Saint-Germain - FC Barcelona , in tur 4-1;Marti, 16 martie Manchester City - Borussia Monchengladbach, in tur 2-0; Real Madrid - Atalanta, in tur 1-0;Miercuri, 17 martie Chelsea - Atletico, in tur 1-0; Bayern Munchen - Lazio, in tur 4-1.viewscntCITESTE SI: