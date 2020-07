FC Porto a devenit campioana Portugaliei dupa ce a invins-o pe Sporting, cu 2-0

Danilo Pereira '64 si '90+1 au marcat golurile.Cu doua etape ramase de jucat, FC Porto a acumulat 79 de puncte si nu mai poate fi ajunsa de rivala Benfica Lisabona , 71 de puncte, clasata pe locul al doilea.Acesta este primul titlu al dragonilor dupa un sezon in care Benfica a triumfat in competitia interna.Imediat dupa incheierea meciului, mai multi suporteri au inceput sa se adune in jurul Estadio do Dragao si in centrul orasului Porto, desi autoritatile locale au solicitat respectarea reglementarilor sanitare si de securitate.La 1 august, elevii antrenati de Sergio Conceicao au ocazia de a realiza eventul daca vor castiga Cupa Portugaliei, dupa finala cu Benfica.