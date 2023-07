FC Porto a fost exclusa din competitiile europene

Formatia lusitana FC Porto a fost exclusa de catre UEFA din toate competitiile continentale pentru un an, dupa ce campioana Portugaliei a fost implicata intr-un scandal de coruptie.

FC Porto a fost sanctionata si de Federatia Portugheza de Fotbal, dupa ce a fost implicata intr-o tentativa de coruptie de arbitri, in urma cu patru sezoane.

"Nu poate fi inscrisa in Liga Campionilor o echipa implicata in orice activitate de vizeaza aranjarea sau influentarea unei partide, la nivel intern sau international", spune articolul 1.04 din regulamentul Ligii Campionilor.

Dupa modelul FC Porto, Steaua ar putea fi exclusa din competitiile europene, din cauza scandalului "valizei" cu bani de la U Cluj, in care jucatorii "sepcilor rosii" urmau sa primeasca o anumita suma de bani in cazul in care incurcau CFR-ul.

