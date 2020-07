Iker Casillas a plecat de la FC Porto

Casillas a suferit un atac de cord anul trecut, in timpul unui antrenament si nu a mai jucat niciun meci oficial din aprilie 2019. Porto l-a inclus pe Casillas in personalul sau tehnic si l-a pastrat si ca jucator, desi el nu a mai aparut niciodata pe foaia de joc.In februarie, presedintele FC Porto , Jorge Nuno Pinto da Costa, a anuntat ca portarul isi va incheia cariera in incercarea de a deveni presedinte al federatiei spaniole de fotbal. Dar Casillas si-a retras candidatura din cauza situatiei generate de pandemia de coronavirus.Casillas s-a alaturat echipei FC Porto in 2015 dupa ce si-a petrecut intreaga cariera pana atunci la Real Madrid . Portughezii au lansat un videoclip, miercuri, cu aspecte marcante din aventura spaniolului la Porto, sub titlul "Intotdeauna unul dintre ai nostri".Campion mondial in 2010 si dublu campion european, in 2008 si 2012, Casillas a purtat tricoul echipei FC Porto de 156 ori si a fost campion in 2018. La prima reprezentativa a Spaniei, el are 167 de selectii.