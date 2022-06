"Nemuritorul" Casillas isi prelungeste contractul cu Porto: Va juca pana la 40 de ani!

Iker Casillas, legendarul portar spaniol, a anuntat ca isi va prelungi contractul cu FC Porto si ca va juca pana cand va implini 40 de ani.

Presedintele formatiei lusitane este cel care a insistat ca noul acord sa fie semnat pe o perioada de doi ani, iar goalkeeperul a acceptat.

"Presedintele mi-a spus ca vrea sa raman la echipa inca un an. Am spus da, nu e nicio problema. Apoi a spus ca vrea inca un sezon, pana cand voi avea 40 de ani. Am fost putin surprins, dar adevarul e ca acest gest imi arata ca tine mult la mine, ca vrea sa raman in oras si sa continui sa joc pentru echipa. Eu, daca voi reusi sa dau in continuare 100%, daca voi putea fi la nivelul colegilor mei, daca voi putea da totul la antrenamente si in meciuri pentru a indeplini obiectivele clubului, nu am nicio problema sa joc pentru ca sunt foarte recunoscator acestui oras si echipei", a spus Casillas pentru Porto Canal.

Iker Casillas a uimit pe toata lumea in urma cu aproape patru ani, atunci cand a plecat de la Real Madrid si a optat pentru a-si continua cariera in Portugalia.

Desi avea 34 de ani si nu putini erau cei care credeau ca nu mai poate face fata la nivel inalt, Casillas a demonstrat ca este un portar extraordinar, contribuind din plin la rezultatele lusitanilor din ultimii ani.

Casillas detine recordul absolut de 19 sezoane in care a ajuns in faza eliminatorie a Champions League si este al doilea fotbalist, dupa Cristiano Ronaldo, cu 100 de victorii in cea mai importanta competitie intercluburi.

Daca isi va duce la capat noul contract, spaniolul va avea 40 de ani in momentul in care va pleca de la Porto, probabil spre o binemeritata retragere din activitate.

M.D.

Ads