Misiune indeplinita. Norvegianul Haaland a calificat-o pe Dortmund in sferturile de finala din Champions League

Borussia Dortmund - FC Sevilla, scor 2-2 (1-0)Au marcat: Haaland '35, '54 (p) / En Nesyri '69, '90+6.O situatie ciudata a avut loc in debutul reprizei secunde. Haaland a marcat, in minutul 48, al doilea sau gol, dupa un posibil fault in atac. Arbitrul Cuneyt Cakir a fost chemat din cabina VAR sa revada faza, pe monitorul de la marginea terenului.Insa centralului i s-a prezentat o actiune anterioara, in care atacantul norvegian fusese faultat in careu. Cakir a anulat golul lui Haaland si a dictat penalti pentru gazde, pe care tot norvegianul l-a executat si l-a ratat.Lovitura de la 11 metri a fost repetata, dupa o noua decizie a VAR si dupa ce jocul a continuat mai multe secunde, pentru ca portarul oaspetilor nu a ramas pe linia portii. A doua oara, Haaland nu a mai ratat.In celalalt meci al zilei, Juventus conduce cu 2-1 pe FC Porto , acalasi scor cu care s-au impus portughezii in tur, astfel ca partida a intrat in prelungiri. Oaspetii evolueaza in inferioritate numerica, dupa eliminarea lui Taremi '54.Au marcat: Chiesa '49, '63 / Oliveira '19 (p).CITESTE SI: