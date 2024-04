FC Sevilla a sosit la Bucuresti

Delegatia echipei FC Sevilla a sosit, miercuri, la Bucuresti, in vederea meciului pe care il va sustine in compania formatiei Steaua, in prima mansa a 16-imilor Cupei UEFA.

Delegatia completa a gruparii andaluze cuprinde 187 de persoane, dintre care 39 de suporteri.

Lotul deplasat de antrenorul Sevilie, Juan de Ramos, cuprinde 19 jucatori:

portari: Andres Palop, David Cobeno

fundasi: Andreas Hinkel, Daniel Alves, Aitor Ocio, Federico Fazio, Julien Escude, David Escudero

mijlocasi: Antonio Puerta, Correia Adriano, Sergio Paolo Duda, Enzo Maresca, Jose Marti, Christian Poulsen, Alejandro Alfaro

atacanti: Luis Fabiano, Frederic Kanoute, Ernesto Chevanton, Alexander Kerjakov

Steaua si FC Sevilla se intalnesc, joi, pe stadionul "Steaua", de la ora 20:30, in prima mansa a 16-imile Cupei UEFA, intr-un meci transmis de Pro TV.

