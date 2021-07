A murit dintre cei mai buni fotbalisti din America de Sud

"Cadiz isi exprima profunda tristete pentru decesul lui Jorge Domingo Alvarez Dos Santos ", a transmis clubul pe site-ul sau oficial.Nascut pe 4 august 1954 la Asuncion, Dos Santos a ajuns in Spania in 1975, cand a semnat pentru Sevilla, unde a jucat timp de doua sezoane, fiind imprumutat ulterior un an la CD Castellon (D2), iar in 1978 a semnat pentru Cadiz.Fostul fundas central paraguayan, care si-a inceput cariera la Club Presidente Hayes, o modesta echipa paraguayana, a disputat in total 196 de meciuri oficiale, dintre care 177 in Primera Division si 19 in Cupa Spaniei, in sase sezoane petrecute la Cadiz (1978-1984)."Sevilla Futbol Club isi exprima condoleantele familiei si apropiatilor fostului nostru jucator Jorge Dos Santos", a transmis, la randul sau, Sevilla.