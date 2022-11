Liga Campionilor: Avancronica intalnirii Steaua - FC Sevilla

Dupa trei infrangeri consecutive, miercuri seara, de la ora 21:45, Steaua isi joaca, impotriva gruparii FC Sevilla, ultima sansa de a mai avea vreo speranta la obtinerea calificarii in optimile de finala ale Ligii Campionilor.

Intalnirea dintre Steaua si Sevilla va consemna debutul celor doi antrenori, Marius Lacatus si Manolo Jimenez, in Liga Campionilor.

Lacatus a declarat, marti, in timpul conferintei oficiale de presa, ca echipa sa va face tot ce-i sta in putinta pentru a obtine primele puncte din aceasta editie a grupelor Ligii Campionilor.

De partea cealalta, Manuel Jimenez crede ca o eventuala victorie impotriva "ros-albastrilor" le va asigura calificarea in optimi.

Steaua si Sevilla s-au mai intalnit de trei ori, toate trei intalnirile fiind castigate de spanioli.

Pana marti seara s-au vandut doar 9.500 de bilete, mai putin chiar si decat la meciul cu Arsenal, atunci cand in tribune au fost 14 mii de spectatori.

Petre Marin si Marius Croitoru au acumulat deja cate doua avertismente in primele 3 jocuri din grupa H si, in cazul in care vor primi si diseara "galben", nu vor putea evolua in urmatorul meci, cel cu Slavia Praga, din Ghencea, de pe 27 noiembrie.

Pentru aceasta intalnire, Steaua nu va putea conta pe mai vechii accidentati: Ghionea, Radoi si Plesan.

In tabara adversa, noul tehnician al spaniolilor nu va putea conta pe serviciile urmatorilor jucatori: Javi Navarro, Julien Escude, Enzo Maresca, Duda, Federico Fazio si Jose Angel Crespo, toti fiind accidentati.

Echipele probabile:

STEAUA: Zapata - Emeghara, Goian, Rada, Nesu - Nicolita, Lovin, Ov.Petre, Croitoru - Dica, Badea.

Antrenor: Marius Lacatus.

FC SEVILLA: Palop - Daniel Alves, Mosquera, Dragutinovic, Adriano - Jesus Navas, Keita, Poulsen, Capel - Luis Fabiano, Kanoute.

Antrenor: Manolo Jimenez.

Arbitru: Herbert Fandel (Germania)

Arbitri asistenti: Carsten Kadach, Volker Wezel (Germania)

Arbitru de rezerva: Gunter Perl (Germania)

Observator UEFA: Nikolay Levnikov (Rusia)

Intalnirea va avea loc pe stadionul "Steaua" din Bucuresti si va fi transmisa, in format LIVE text, de site-ul nostru.

Tot miercuri, in grupa H, va mai avea loc si meciul dintre Slavia Praga si Arsenal, de la ora 21:45, la Praga.

Clasamentul grupei H:

1. Arsenal 3 meciuri - 9 puncte

2. FC Sevilla 3 meciuri - 6 puncte

-----------------------------------

3. Slavia Praga 3 meciuri - 3 puncte

-----------------------------------

4. Steaua 3 meciuri - o punte.

Primele doua echipe se vor califica in optimile de finala ale Ligii Campionilor, iar ocupanta locului trei se va califica in 16-zecimile Cupei UEFA.

