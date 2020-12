Cum a fost batut Dan Negru de dinamovisti: "M-au fugarit. M-au prins de la spate si mi-au dat niste pumni"

Omul din televiziune isi aduce aminte cum a fost batut crunt de fanii dinamovisti la un meci, la Timisoara."Am ajuns prin '87-'88 sa umblu prin galeria lui Poli. M-am lasat de asta cand am luat bataie de la galeria lui Dinamo Cand veneau la Timisoara era ca in Fasia Gaza. Imi amintesc meciul asta ca a fost scandal mare.Eram un pusti. Din momentul ala ai mei nu m-au mai lasat sa ma duc la meciuri ", a spus Dan Negru la emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia.Vedeta nascuta in Banat a povestit cu lux de amanunte cum suporterii lui Dinamo l-au lovit."Aveam fular violet, eram pe strada Naturii unde m-au fugarit si m-au batut. M-au prins de la spate si mi-au dat niste pumni. Lucescu i-a amenintat pe timisoreni cu retrogradarea. E o legenda.Pe vremea aia Timisoara avea galerie puternica si traia din fotbal. Si ar putea si azi pentru ca respira fotbal. E trist ca un oras ca Timisoara nu are echipa de fotbal. E dramatic", a povestit Dan Negru la gsp.La 49 de ani, Dan Negru este liderul audientelor in noaptea de Revelion. Programul prezentat de el este in topul preferintelor romanilor.