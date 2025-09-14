Dinamo scoate Timisoara din cursa pentru titlu

Dinamo a facut un pas important pentru castigarea titlului. Formatia din Stefan cel Mare a castigat derbiul cu FC Timisoara, scor 3-1, si este favorita la castigarea campionatului. Banatenii nu mai au sanse la titlu, decat daca vor primi cele sase puncte inapoi.

Victoria Urziceniului de la Galati a pus presiune pe ambele formatii. Inceputul meciului din Stefan cel Mare a fost unul surprinzator, timisorenii deschizand scorul dupa doar 10 minute.

Gigel Bucur a luat o actiune pe cont propriu si dupa ce s-a distrat cu defensiva dinamovista l-a invins pe Matache cu un sut puternic direct in vinclu, din interiorul careului.

Fotbalistii pregatiti de Gabi Balint puteau majora diferenta pana la pauza, dar Gigel Bucur a trimis alaturi, iar Stelian Stancu l-a luat la tinta pe Matache, dintr-o pozitie excelenta.

Dinamovistii nu au avut nicio idee ofensiva si singurele momente in care au pus pericol la poarta lui Matache au fost suturile de la distanta trimise de N'Doye si Adrian Cristea.

De altfel, golul egalizator din minutul 39 a venit dupa un sut de la peste 30 de metri trimis puternic de N'Doye. Cu un moral mai bun, dinamovistii au intrat in avantaj la cabine dupa golul lui Niculae din minutul 45, printr-o lovitura de cap.

Fotbalistii lui Rednic au avut un start perfect de repriza secunda, dar si de aceasta data dupa un cadou din partea banatenilor. Badoi l-a faultat in suprafata de pedeapsa pe Danciulescu, iar N'Doye a transformat fara probleme.

Dinamovistii s-au multumit sa conserve rezultatul, in timp ce banatenii nu au mai pus probleme in ofensiva pana la sfarsitul meciului.

In urma acestui rezultat, Dinamo revine pe primul loc in Liga I, avand 65 de puncte, doua mai mult decat Urziceni. Banatenii ocupa locul 3, cu 58 de puncte.

Etapa viitoare, Dinamo va merge la Urziceni, in timp ce Timisoara va primi vizita Stelei.

Dinamo - FC Timisoara 3-1

90+3 - Final de meci!

90 - Trei minute de prelungiri!

88 - Schimbare Dinamo: Mitea intra in locul lui N'Doye

85 - N'doye a scapat singur in careu dar se pierde in momentul sutului

83 - Schimbare Timisoara: Abiodun intra in locul lui Magera

82 - Claudiu Niculescu vede cartonasul galben

80 - Schimbare Dinamo: Niculescu intra in locul lui Danciulescu

79 - Pantilimon pune un picior decisiv la un sut al lui Danciulescu si salveaza un gol ca si facut

76 - Parks patrunde in careu, dar suteaza in bratele lui Matache

74 - Ritmul jocului a scazut foarte mult in ultimele minute

71 - Cisovski reia peste poarta cu o lovitura de cap

68 - Dinamo paseaza la mijlocul terenului, asteptand replica banatenilor

64 - Vranjkovic scapa in fata portii, dar greseste preluarea dintr-o pozitie ideala!

63 - Cartonas galben pentru Gabi Tamas

61 - Schimbare Dinamo: Vranjkovic intra in locul lui Ze Kalanga

58 - Schimbare Timisoara: Maxim intra in locul lui Curtean

54 - Tamas suteaza putin pe langa poarta dupa ce mingea a fost deviata

53 - Lovitura libera pentru Dinamo de la 25 de metri dupa un fault asupra lui Cristea

49 - GOL Dinamo! Ousmane N'Doye transforma lovitura de pedeapsa!

48 - Penalty pentru Dinamo dupa o interventie asupra lui Danciulescu!

46 - A inceput repriza a doua!

Schimbare Timsioara: Iese Nibombe si intra Parks

45 - Sfarsitul primei reprize!

45- GOL DINAMO! Marius Niculae o aduce pe Dinamo in avantaj cu o lovitura de cap dupa un corner facut cadou de Latovlevici!

43 - Dinamovistii sunt stapani pe situatie dupa marcarea golului

39 - GOL DINAMO! N'Doye egaleaza cu un sut de la 33 de metri!

38 - Torpila de la 25 de metri trimisa de N'Doy, respinsa cu greu de Pantilimon!

36 - Stancu trimite bine din vole de la marginea careului, Matache are o interventie salvatoare!

36 - Ze Kalanga incearca un sut de la 40 de metri, mult peste poarta

32 - Bucur suteaza la o palma de bara de la marginea careului

31 - Cristea executa slab o lovitura libera

27 - Marius Niculae scapa in careu dupa o pasa excelenta a lui Tamas, insa centrarea sa este blocata.

26 - N'Doye incearca din nou un sut de la distanta, dar Pantilimon nu are probleme

22 - Gigel Bucur se distreaza din nou cu Moti, dar este faultat in cele din urma

19 - Cristea suteaza bine de la 20 de metri, respinge Pantilimon in fata, iar Niculae trimite peste dintr-o pozitie ideala

18 - Moti greseste inexplicabil in defensiva, Magera scapa singur spre poarta, dar Matache il blocheaza la 22 de metri

14 - N'Doye isi incearca norocul de la distanta, dar nu ii poate pune probleme lui Pantilimon

10 - GOL TIMISOARA! Gigel Bucur deschide scorul dupa un sut din interiorul careului direct in vinclu!

6 - Timisoara este echipa care ataca mai mult in startul acestei partide

4 - Cisovski suteaza de la 30 de metri, dar prinde Matache

1 - A inceput meciul

DINAMO: Matache - Scarlatache, Tamas, Moti, Simao - Ze Kalanga, N'Doye, Bostina, Ad. Cristea - Danciulescu, Niculae

Rezerve: Kolinko, Zicu, Mitea, L. Goian, Musat, Vranjkovici, Cl. Niculescu

Poli Timisoara: Pantilimon - Badoi, Luchin, Nibombe, Latovlevici - St. Stancu, Cisovsky, B. Borbely, Curtean - Bucur, Magera

Rezerve: Taborda, Vrsici, Parks, Scutaru, Aldana, Maxim, Abiodun

