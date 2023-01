Timisoara se razbuna: Zambon, dat in consemn la frontiera

Viceprimarul municipiului Timisoara si membru al Comitetului Director al echipei FC Timisoara, Adrian Orza, a declarat, marti, ca a solicitat Politiei de Frontiera ca omului de afaceri italian Claudiu Zambon sa ii fie interzisa parasirea Romaniei.

"M-am ferit sa fac aprecieri la adresa lui Zambon. Nu permit insa nimanui sa fiu facut tampit, cu atat mai putin acestui Zambon. Ma gandesc sa-l actionez in instanta. Am vorbit si cu cei de la Politia de Frontiera sa fie dat in consemn. Nu se poate ca un element periculos cum e el sa poata parasi tara fara sa dea socoteala nimanui", a spus Orza, citat de NewsIN.

Motivul pentru care Orza a solicitat acest lucru il reprezinta faptul ca Zambon are datorii catre Regia Autonoma de Transport Timisoara (RATT).

In acest sens, Orza a solicitat RATT catre care FC Politehnica Timisoara, echipa lui Zambon, are datorii, sa dea drumul in instanta procedurii de recuperare a creantelor in suma de aproape 30.000 de lei, care, dupa actualizarea cu penalitatile de rigoare, vor ajunge la aproximativ 50.000 lei.

