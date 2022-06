Uhrin: Am trait cea mai frumoasa perioada la Timisoara

Fostul antrenor al Politehnicii Timisoara, Dusan Uhrin, a tinut sa le multumeasca suporterilor pentru sprijinul acordat.

"Imi pare foarte rau ca a avut loc acest scandal, probabil ca si eu sunt vinovat in vreun fel. Vreau sa le transmit suporterilor ca am trait aici o perioada frumoasa, pe care nu am mai trait-o nicaieri pana in acest moment. Suporterii au fost perfecti, poate ei sunt singurii care ne-au mentinut sus.

Sper ca acest scandal sa nu continue, pentru ca respect hotararea luata de patron. Am inteles ca vrea un antrenor nou, in conditiile in care nu ma mai doreste, eu trebuie sa plec. El are dreptate, de aceea e patron.

Tot ce m-a tinut in ultimele sase luni aici a fost atmosfera extraordinara creata de fani si atmosfera pe care o aveam la nivelul staff-ului. Cred ca eram pe drumul cel bun, eram in lupta pentru titlu. Chiar daca Timisoara nu era neaparat favorita, era una dintre candidate. Sper ca se va intampla asta si fara mine, vreau ca echipa sa-si indeplineasca obiectivele. Probabil au fost hotaratoare cele doua meciuri pierdute.", a spus Uhrin la conferinta de presa.

Dusan Uhrin a fost demis marti din functia de antrenor al echipei Poli Timisoara.

Ads