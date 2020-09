Au micsorat portile ca s-o invinga pe Tottenham. Mourinho s-a prins imediat

Macedonenii de la Skendija, cei care au scos-o din Europa pe FC Botosani, i-au asteptat cu porti mai mici pe Mourinho si jucatorii sai."Inainte de meci a fost o situatie amuzanta, pentru ca portarul nostru, dupa ce s-a incalzit, a venit in vestiar si ne-a spus ca portile sunt mai mici decat trebuie.Am vrut sa verific personal, pentru ca mi s-a parut mica. Portarii petrec mult timp acolo, asa ca ne dam seama imediat. Eu am simtit ca ceva nu e in regula, asa ca am alertat delegatul UEFA . A constatat ca este cu 5 cm mai mica.Am cerut ca portile sa fie schimbate si sa aiba dimensiunile corecte", a spus Jose Mourinho Cu toate acestea, Tottenham a invins pe Skendija cu 3-1 si s-a calificat in play-off-ul Europa League, acolo unde o va intalni pe Macccabi Haifa din Israel.