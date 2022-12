Tottenham triumfa, cu Vlad Chiriches la debutul in Premier League

Vlad Chiriches a bifat in aceasta etapa primul meci ca titular in Premier League, in partida disputata de Tottenham in deplasare, la Aston Villa si castigata cu 2-0.

Un meci in care oaspetii au punctat de doua ori, prin Townsend si Soldado, reusind o victorie bine meritata.

Chiriches a avut interventii sigure si apreciate, apararea lui Spurs reusind sa incheie meciul fara sa primeasca vreun gol de la Villa.

Aceasta victorie duce Spurs pe 5 in Anglia, cu 16 puncte la activ, trei mai putine decat liderul Arsenal.

Echipele de start:

Aston Villa: Guzan - Bacuna, Vlaar, Clark, El Ahmadi - Westwood, Luna, Delph - Weimann, Agbonlahor, Kozak.

Tottenham: Lloris - Walker, Chiriches, Dawson, Vertonghen - Paulinho, Sandro - Townsend, Holtby, Sigurdsson - Soldado.

Ads