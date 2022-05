Sorin Frunza, acuzat de non-combat in meciul cu Steaua, a fost trimis la echipa a doua

Mijlocasul lui FC Vaslui, Sorin Frunza, a fost trimis, vineri, la echipa a doua a clubului, dupa ce a fost acuzat de finantatorul echipei vasluiene, Adrian Porumboiu, de non-combat in meciul cu Steaua.

"FC Vaslui-Steaua a fost o parodie de meci de fotbal. Steaua castiga campionatul prin mijloace diavolesti. Daca s-ar scrie ca a fost blat la Vaslui-Steaua, nu s-ar exagera cu nimic. Se simt asemenea lucruri, se vad. Sunt lucruri pe care nu le inteleg. Unii dintre jucatorii mei au evoluat suspect de slab. Nu ma voi lasa calcat in picioare, voi forma o alta echipa fiindca aceasta mi-a adus o a doua mahnire, si tot intr-o partida cu Steaua. Poate sa plece oricine, nu dau pe nimeni afara, dar asa nu mai putem continua", spunea Porumboiu.

Sorin Frunza a fost capitanul echipei in meciul cu Steaua, jucand pe toata durata intalnirii. In acest sezon, el a jucat in 25 de meciuri si a marcat patru goluri.

Intalnirea dintre FC Vaslui si Steaua, din cadrul etapei a XXVI-a a Ligii I, s-a incheiat cu victoria "ros-albastrilor", scor 1-0. Dupa terminarea meciului, Adrian Porumboiu i-a acuzat pe mai multi jucatori ai sai de non-combat si a decis sa-l concedieze pe antrenorul echipei, Dorinel Munteanu, acuzandu-l si pe aceasta de non-combat.

