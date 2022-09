Italienii, dupa remiza cu FC Vaslui: Calificarea e un miraj

Moldovenii lui Hizo le-au refuzat victoria italienilor de la Lazio Roma pe care i-au trimis pe locul trei in grupa din Europa League cu o etapa inainte de final.

Italienii sunt constienti ca sansele de calificare au scazut si ca accesul in primavara europeana depinde nu numai de meciul Lazio - Sporting, dar si de rezultatul obtinut de FC Vaslui la Zurich.

"Lazio a fost blocata de Vaslui! Calificarea va fi un miraj", a titrat Gazzetta dello Sport, in timp ce Corriere dello Sport scrie ca "Acum va fi mult mai dur".

Antrenorul Edy Reja crede ca sansele de calificare ale echipei sale s-au redus dupa 0-0 la Piatra Neamt.

"In pregatirea meciului le-am cerut jucatorilor sa inceapa tare, sa puna presiune inca din start. Am reusit asta la inceput, dar lucrurile nu au mers bine pana la final. Nu cautam scuze prin starea gazonului, desi mingea era foarte greu de tinut sub control. Am avut ocazii, dar din pacate nu am fost suficient de lucizi pentru a le transforma. Am putea sa invingem pe Sporting acasa, dar calificarea s-ar putea sa se fi jucat in meciul tur cu Vaslui.", a spus Reja.

Remiza superba intre Vaslui si Lazio

Grupa Vasluiului in Europa League: Rezultate, clasament si program

FC Vaslui a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, joi seara, in compania formatiei Lazio Roma, in etapa a cincea a grupelor Europa League.

C.F.

Ads