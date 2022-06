FC Vaslui revine de la 0-2 si scoate un punct in Giulesti

Rapid si F.C.Vaslui au terminat la egalitate partida disputata sambata, scor 2-2.

Echipa lui Viorel Moldovan s-a vazut condusa dupa doar un minut cand Maftei a executat perfect o lovitura libera de la 20 de metri. F.C.Vaslui nu reuseste sa sustina ritmul impus de rapidisti si scooate din nou mingea din plasa in minutele de prelungiri. Spadacio marcheaza din pasa lui Julio Cesar si giulestenii intra linistiti la cabine.

Moldovenii se intorc mai motivati pe teren si reusesc sa reduca din diferenta la 10 minute de la reluare. Ghencev profita de o respingere gresita a giulestenilor, preia si trage excelent invinandu-l pe Andrade. Golul marcat de vasluieni echilibreaza fortele desfasurate in teren. Echipa lui Moldovan forteaza egalarea dar Burdujan, Ljubinkovic si Temwnjera nu gasesc spatii in apararea giulestenilor. Rapid riposteaza pe contra-atac prin Julio Cesar si Spadacio, fara rezultate notabile. Presingul moldovenilor isi face efectul si, in minutul 89, Burdujan reduce stadionul la tacere marcand cu un sut superb. Partida se incheie 2-2 si trupa lui Viorel Moldovan pleaca cu un punct din Grant.

In urma rezultatului de egalitate Rapid rateaza sansa de a urca pe locul 4 al clasamentului Ligii I, la 6 puncte de lider.

