Liga I: FC Vaslui Otelul Galati 2-0

FC Vaslui a obtinut o noua victorie mare in Liga I la fotbal, depasind cu 1-0 pe Otelul Galati. Trupa pregatita de Dorinel Munteanu acumuleaza 14 puncte in clasament si trece pe prima pozitie a clasamentului cu golaveraj superior in fata Rapidului (tot 14 puncte).

Ljubinkovic minutul 27 cu o lovitura de cap plasata reuseste sa inscrie primul gol al partidei, iar Jovanovic stabileste scorul final in minutul 86, obtinand apoi cartonasul rosu pentru ca si-a scos tricoul si ca a protestat apoi la avertismentul centralului Alexandru Tudor.

FC Vaslui: Haisan Buhus, Mardare, Moraru, Balace Gheorghiu, Sabou, Munteanu, Frunza Ljubinkovic, Temwanjera.

Otelul: Bors Carja, Costin, Zhelev, Semeghin Sarghi Szekely, Costin, Paraschiv, Kim, Gado Jula.