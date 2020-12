Bogdan Andone, noul antrenor de la FC Voluntari: Imi doresc, cu putina nebunie, sa incercam sa ne batem la locul sase

"Este o provocare. Va fi un sezon dificil, dar suntem aici impreuna sa cream o echipa buna, o echipa competitiva si sa terminam cat mai sus in clasament. Poate cu putina nebunie sa incercam sa ne batem la locul sase, loc de play-off. Asta este ceea ce imi doresc. Sunt convins ca si oamenii din conducerea clubului isi doresc acest lucru.E un contract pe un an si jumatate pe care vreau sa-l ducem la bun sfarsit si in sezonul viitor sa fim una din echipele bune, care creeaza probleme oricarui adversar. Sunt convins ca impreuna cu conducerea clubuluui si cu jucatorii vom avea un sezon cum ni-l dorim cu totii", a spus Andone.El a precizat ca FC Voluntari are nevoie de intariri: "Avem nevoie de cativa jucatori ca sa ne echilibram pe pozitii. Sunt bucuros ca domnul Balanescu a reusit transferul lui Droppa, de la Gaz Metan Medias, si mai suntem in discutii cu 3-4 jucatori care sunt utili, care au evoluat in campionatul nostru".Bogdan Andone a devenit marti antrenorul echipei FC Voluntari, el semnand un contract pe un an si jumatate. Andone ii va avea ca secunzi pe Octavian Chihaia si Vasile Maftei. Eduard Stancioiu va fi antrenor cu portarii, iar Massimo Stalteri preparator fizic.FC Voluntari s-a despartit saptamana trecuta de antrenorul Mihai Teja