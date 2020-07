Antrenorul echipei FC Arges: Patru victorii din cinci meciuri ne pot asigura promovarea

Meciul de fotbal

"Asteptarile intotdeauna vor fi mari. Intr-adevar incepe acest play-off, acest minicampionat, in urma caruia vrem sa facem o mare de oameni si suporteri fericiti. Toate meciurile au o importanta cat o finala.E posibil sa existe si multe egaluri. O predictie este greu de facut. Nici nu ne gandim la asa ceva, ne gandim doar la fiecare meci. Fiecare are importanta lui. Primul, cel cu Turris Turnu Magurele, este impotriva unei echipe foarte bine organizate, structurata, cu forta. E adevarat ca au inceput un pic mai tarziu pregatirile, ceea ce le poate da un usor dezavantaj, insa in aceste tipuri de meciuri conteaza foarte mult puterea grupului, tot ceea ce inseamna gandire, strategie si foarte multa inima", a spus Badea intr-un interviu postat pe pagina oficiala de Facebook a clubului pitestean."In momentul acesta pot sa spun ca suntem pregatiti pentru start. Tot ceea ce am facut pana acum a mers catre aceasta situatie de finisare, in ultima saptamana, in ultimele doua saptamani, asa ca ma astept sa avem un joc consistent in urma caruia sa ne putem bucura. Am vazut meciurile celor de la Turris din campionat Stiu ca au avut un amical cu Rapid , pierdut cu 4-1, dar sunt irelevante aceste informatii pentru mine, pentru ca sunt convins ca vor arata altfel la ora jocului. Noi trebuie sa fim foarte atenti in ceea ce priveste jocul pe ambele faze. Poti sa castigi pentru ca vei avea posesie, poti sa castigi pentru ca vei avea succes la faze fixe. Important este ca toti jucatorii sa se daruiasca. E important acum, asa cum spuneam, puterea grupului, pentru ca unul singur da gol, ceilalti 10, 12 sau 14 intrati pe parcurs vor munci pentru acest lucru. Atata vreme cat avem in minte acest obiectiv ca o consecinta a ceea ce vom face, lucrurile vor sta bine pentru noi", a adaugat tehnicianul.Ionut Badea este optimist si sustine ca formatia sa are mai multe atuuri in play-off-ul de promovare al Ligii a II-a. "Atuurile noastre pentru promovare, pentru ca nu e numai unul, sunt tot ce am lucrat pana acum si lucrurile care s-au facut, au dat valoare muncii facute, tot ce inseamna puterea de grup si unitatea asta cu care am reusit sa fim cea mai longeviva echipa ca si rezultate din primele doua ligi. Organizarea pe care o avem. Mai sunt si altele, dar deocamdata ma opresc aici. Am avut 6 saptamani de pregatire pana acum. Tot ce inseamna jucator, masor, magaziner, de la cei mai mici, pana la cei care conduc acest club, gandim totul pentru a putea promova in acest an", a precizat el.Tehnicianul spune ca ar fi un lucru fantastic pentru suporteri ca FC Arges sa revina in Liga I dupa 11 ani. "Pentru FC Arges promovarea dupa 11 ani ar fi un lucru extraordinar, dar in primul rand pentru suporterii nostri ar fi ceva fantastic. Pentru noi este o meserie pe care o facem cu pasiune, dar pentru ei e inima pura, inima alb-violeta si stim ce ar putea insemna pentru ei acest lucru. Mesajul meu pentru suporteri este sa incerce sa transmita foarte multa energie pozitiva jucatorilor, sa se gandeasca chiar si in momentele grele ca putem castiga si sa putem sa ne bucuram la final", a mai afirmat Ionut Badea.Echipa de fotbal FC Arges intalneste, vineri, de la ora 17:00, in deplasare, formatia Turris Oltul Turnu Magurele, intr-o partida contand pentru prima etapa a play-off-ului de promovare a Ligii a II-a.Conform deciziei Comitetului de Urgenta al FRF din 14 mai 2020, care a fost validata in cadrul sedintei Comitetului Executiv din 27 mai 2020, sezonul 2019-2020 al Ligii a II-a se va incheia cu un play-off de promovare intre ocupantele primelor sase locuri ale clasamentului la momentul intreruperii cauzate de pandemia COVID-19.Echipele participante intra in play-off-ul care se va disputa in 5 etape (o singura mansa) cu jumatate din punctele acumulate pana la data de 16 martie 2020. Punctajul cu care cele sase formatii vor intra in play-off este urmatorul: UTA Arad - 25 de puncte; CS Mioveni - 20 de puncte; Turris Oltul Turnu Magurele - 20 de puncte; FC Arges - 19 puncte; Petrolul Ploiesti - 19 puncte; FC Rapid - 19 puncte.Formatiile clasate pe primele doua locuri la finalul play-off-ului vor promova direct in Liga I, in timp ce echipa de pe pozitia a treia va disputa cu joc de baraj in dubla mansa cu locul 6 din play-out-ul Ligii I. Meciurile de baraj se vor disputa pe 5 si 9 august 2020.