EXCLUSIV Cati bani vor lua fotbalistii de la FC Botosani pentru victoria de la Craiova

Pentru acest succes, fotbalistii moldoveni vor incasa o prima speciala. FC Botosani i-a spulberat visul de titlu al Craiovei, dupa victoria plina de dramatism din Banie. Papa a marcat in ultimele minute golul care a adus cele trei puncte in Moldova.3000 de lei va incasa fiecare jucator pentru acest succes.Fotbalistii de la FC Botosani vor avea o prima si mare daca vor reusit calificarea in cupele europene.Conform unor surse Ziare.com, situatia financiara la clubul din Moldova nu este una prea buna, fotbalistii au intarzieri salariale de cateva luni. In plus, si unele bonusuri pentru accederea in play-off nu au fost platite.Dupa victoria de la Craiova, 3-2, FC Botosani este pe locul 5, cu 31 de puncte, la 6 puncte in spatele pozitie a treia, ocupata de formatia olteana.