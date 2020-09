China ar fi testat un prototip al avionului stealth J-31, raspunsul Beijingului impotriva F-35

In my opinion the probably best image of the second FC-31 demonstrator no. 31003 in full reheat.



(Image via 云上铁翼/https://t.co/T0p5UkMwVs) pic.twitter.com/YRtIK7AqAO - @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) September 6, 2020

J-31, o copie chineza a F-35

Imaginile au aparut pe diferite retele de socializare, dar nu au fost inca confirmate la nivel oficial. Chinezii sustin ca noul avion J-31 ori FC-31 Gyrfalcon, dezvoltat de compania nationala Shenyang Aircraft Corporation, va fi al doilea avion stealth al Beijingului dupa J-20 Chengdu. Chinezii adauga ca ambele aeronave dispun de tehnologii aferente generatiei a V-a, scrie DefenseRomania.ro. In ceea ce priveste J-31, China vrea ca aeronava sa fie un raspuns pentru avioanele americane F-35 din generatia a V-a.Publicatia americana Newsweek precizeaza ca J-31 are o carlinga asemanatoare cu J-20 si, din cele analizate, ar fi echipat cu doua motoare WS-13.Fotografia prototipului J-31 aparuta pe retelele de socializare a fost analizata si de South China Morning Post. Publicatia citata precizeaza ca poza sugereaza cateva imbunatatiri care au fost aduse aeronavei precum o noua avionica. Si JCMP indica faptul ca aeronava foloseste tot motoare WS-13 bazate pe design sovietic din anii 1970, fapt care ii pune sub semnul intrebarii capacitatile avansate de stealth.Cu toate aceaste, publicatia americana National Interest scrie ca avionul de vanatoare chinez nu reprezinta inca un rival pentru F-35.J-31 (FC-31) e dezvoltat ca un raspuns la variantele F-35B si F-35C.In ciuda acestui fapt si desi nu se cunosc foarte multe despre J-31, expertul militar Antony Wong Tong a declarat recent ca J-31 nu va putea sa se ridice la nivelul F-35 in ceea ce priveste manevrabilitatea si sistemele de armament.In ceea ce priveste J-31, amintim ca in urma cu un an, in august 2019, John Bolton, pe atunci inca consilier pentru securitate nationala al presedintelui Trump, in prezent una din cele mai critice voci impotriva liderului de la Casa Alba , a acuzat China ca a furat planurile avionul de vanatoare F-35, fabricat de un consortiu de mai multe tari, sub patronajul corporatiei americane Lockheed Martin.Fara sa numeasca J-31, Bolton a facut o referire directa la aeronava chineza cand a afirmat ca Beijingul a realizat o copie a avionului american F-35.Inca de cand a fost lansat prima data, avionului J-31 a fost considerat o replica chineza la avionul stealth F-35, chiar daca nu atinge nivelul de sofisticare a aparatului de zbor american.China dezvolta de mai multi ani J-31. Primul zbor al unui prototip a avut loc in 2012. Ulterior, aeronava a mai efectuat zboruri si in 2014 in cadrul expozitiei Zhuhai Airshow.