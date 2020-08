Ciro Immobile si-a prelungit contractul cu Lazio

El avea contract cu Lazio pana in vara anului 2022.Immobile, 30 de ani, a marcat sezonul trecut 36 de goluri in Serie A, castigand trofeul Gheata de Aur. In total, atacantul a inscris 125 de goluri in 178 de meciuri in tricoul formatiei din Roma.Ciro Immobile a venit in capitala Italiei in vara anului 2016, dupa ce a jucat la Torino, imprumutat fiind de la FC Sevilla . In cariera a mai evoluat la Juventus - care l-a imprumutat la Siena, Grosseto, si Pescara - Genoa , Torino si Borussia Dortmund.El are 39 de jocuri in nationala Italiei.