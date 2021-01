Sirienii au fost aproape sa blocheze pagina de facebook a celor de la FC Botosani dupa golul marcat de idolul lor la Clinceni

Oaspetii au evoluat in inferioritate numerica din minutul 49. In ciuda eliminarii lui Seroni, jucatorii echipei FC Botosani au dominat meciul disputat pe un teren foarte greu si au cerut mai multe lovituri de la 11 metri.Au marcat: Ad. Popa '13, Ciunciukov '73 / Al Mawas '27.1-0, min. 13: Ad. Popa a scapat pe contraatac si a marcat cu un sut de la 25 de metri, mingea ricosand din gazon inaintea portarului;1-1, min. 27: Al Mawas a inscris la colutul lung cu un sut din interiorul careului mare, din pozitie lateral-dreapta. Aceasta a fost prima reusita in Liga I a atacantului sirian;2-1, min. 73: Ciunciukov a marcat cu sut la colutul stang al careului mic, dupa ce a trecut in dribling de doi adversari.Au evoluat urmatoarele echipe:Academica: Valceanu - Achim, Jutrici, Patriche, Dobrescu - Cordea (Andronic '34), Moulin, Cascini (Ventura '71), Longher (Ad. Popa '7, Pasov '71) - Ciunciukov, Ciandirov (Rusescu '46). Antrenor Ilie Poenaru;Botosani: Hankic - Harut, Chindris, Seroni, Tiganasu - Patache, Rodriguez, Papa (Tircoveanu '76) - Al Mawas (Toutouh '76), Ongenda (Fili '68), Keyta. Antrenor Marius Croitoru.Cartonase galbene: Moulin '37, Patriche '55, Pasov '81, Andronic '83, Achim '90 / Seroni '47 si '49, Croitoru (antrenor) '78, Toutouh '85, Keyta '90Cartonas rosu: Seroni '49.Arbitri: Radu Petrescu - Radu Adrian Ghinguleac, Vladimir Urzica - Catalin Popa;Observator: Laszlo Sajtos Academica a urcat de pe locul 6 pe 5, cu 29 de puncte, iar FC Botosani ramane pe locul 7, cu 24 de puncte.Lider este FCSB , cu 42 de puncte, echipa urmata de CFR Cluj (18 jocuri), cu 40 de puncte, CS Universitatea Craiova , cu 36 de puncte, si de Sepsi Sfantu Gheorghe, cu 32 de puncte.Golul marcat pentru FC Botosani de la Al Mawas a creata isterie in Siria, tara de origine a fotbalistului.Sirienii au luat cu asalt pagina de facebook a clubului din Moldova, care doar in cateva minute de la marcarea golului a avut mii de like-uri si comentarii.CITESTE SI: