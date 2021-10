Unul dintre cei mai talentați portari are cancer la testicule

Portarul echipei Norwich, Dan Barden, în vârstă de 20 de ani, a anunţat, luni, că are cancer la testicule. El evoluează sub formă de împrumut la echipa Livingston FC.

"Diagnosticul a fost şocant pentru mine, dar vestea bună este că a fost descoperit rapid. Sunt un om optimist. Am încredere că voi învinge cancerul şi mă voi întoarce la ceea ce îmi place", a declarat Barden.

Everyone at the club wishes Dan the very best during his treatment.

Stay strong, Dan! 👊 #NCFC pic.twitter.com/zVXYi6nAiR