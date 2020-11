Dinamovistii vor sa scape de Cortacero. Suporterii cer sprijinului Ambasadorului Spaniei in Romania. "O afacere cu iz de spalare a banilor"

De asemenea, PCH solicita autoritatilor din Romania si din Spania "sa se sesizeze in legatura cu escrocheria care se pune la cale de catre acest grup organizat ce provine din Spania, o afacere cu iz de spalare a banilor"."Nu vei scapa, nu te vei putea ascunde. Romanii si cainii te vor gasi oriunde.Pablo Cortacero vrea sa bage 5 milioane, dar n-are bani sa asigure prezenta unui staff medical pentru meciul de Cupa de sambata...Exista riscul sa pierdem cu 0-3 la masa verde, iar peste cateva zile urmeaza sa ramanem fara 6 puncte din 9, pentru ca spaniolii n-au fost in stare sa plateasca niste datorii. Dar asta conteaza prea putin pentru actualii stapani ai lui Dinamo. Ei se tin de convocari pentru 21 decembrie.Sa le spuna cineva acestor tractoristi ca pe 21 Decembrie am mai iesit odata in strada si nu ne-au putut opri nici Securitatea, nici USLA, nici toata Armata Comandantului Suprem.Solicitam sprijinul Ambasadorului Spaniei la Bucuresti, Excelenta Sa Manuel Larrotcha Parada!Situatia creata prin inselatoria pusa la cale de un grup de cetateni spanioli poate scoate in strada zeci de mii de romani. Comunitatea dinamovistilor numara cateva milioane de suporteri in Romania, iar comunitatea romanilor din Spania depaseste 1 milion de conationali. Suntem peste tot.Ii invitam pe caini sa trimita textul acestei postari si orice alt comentariu prin care solicitam sprijinul Excelentei Sale, pe adresa: emb.bucarest@maec.esSolicitam autoritatilor din Romania si din Spania sa se sesizeze in legatura cu escrocheria care se pune la cale de catre acest grup organizat ce provine din Spania, o afacere cu iz de spalare a banilor.E plina presa iberica de articole rasiste la adresa romanilor in ultimele decenii.Excelenta Voastra, domnule ambsador, asa cum noua nu ne place sa fim aratati cu degetul pe nedrept din cauza unor infractori rataciti prin Madrid, nici dumneavoastra nu v-ar placea ca spaniolii sa fie numiti hoti si sarlatani din cauza unei grupari de iberici ratacita prin Romania. Din pacate, aceasta este prima implicare spaniola in sportul romanesc (pentru ca investitie nu o putem numi) si este o rusine pentru intreaga Spanie.Daca lucrurile nu se vor indrepta, vom face tot ce putem pentru ca toata planeta sa afle cine sunt de fapt marii talhari, cine sunt impostorii cu acte, care este natia lor si pe unde incearca sa se ascunda", se arata intr-un comunicat al PCH.FC Dinamo a anuntat, la 13 august, ca are un nou actionar majoritar, si anume compania Benel International SA, reprezentata de Pablo Cortacero.La 30 septembrie, Cortacero a prezentat noua conduce a clubului formata in majoritate din spanioli.De asemenea, au fost transferati 14 jucatori la Dinamo, pe salarii foarte mari. Pana in prezent, conducerea spaniola nu a investit nimic in clubul din Soseaua Stefan cel Mare.CITESTE SI: