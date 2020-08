Dupa ce s-a luptat cu leucemia anul trecut, Sinisa Mihajlovic are acum Covid-19

"Mihajlovic, care s-a intors vineri la Bologna, a fost supus unui test pentru Covid-19 si rezultatul este pozitiv", este anuntul de pe site-ul clubului Bologna.Mihajlovic este asimptomatic si va ramane in izolare doua saptamani, transmite News.ro.Jucatorii si restul stafului echipei Bologna vor face luni testul pentru coronavirus.In luna iulie a lui 2019, Mihajlovic a anuntat ca sufera de leucemie, boala cu care s-a luptat luni intregi. Dupa trei cicluri de tratament, tehnicianul sarb a parasit spitalul si s-a intors pe banca tehnica a gruparii din Bologna.In cariera sa, tehnicianul le-a mai pregatit pe Catania, Fiorentina nationala Serbiei, Sampdoria AC Milan , Torino si Sporting Lisabona. Sarbul l-a avut sub comanda, in sezonul 2010-2011, pe Adrian Mutu , la Fiorentina.Ca fotbalist, a jucat la Vojvodina, Steaua Rosie Belgrad, Roma, Sampdoria, Lazio si Inter, iar cele mai importante trofee ale carierei sale de fotbalist au fost Cupa Campionilor si Cupa Intercontinentala, castigate cu Steaua Rosie, titlurile din Serie A cu Lazio si Inter, dar si Cupa Cupelor si Supercupa Europei, cucerite cu Lazio.