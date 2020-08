EXCLUSIV El este francezul care vine la FC Botosani si pe care patronul Iftime l-a gasit pe Youtube

"Am adus un fundas central, de nationalitate franceza, in locul lui Chindris, care oricum n-a plecat inca, cu bagaj.L-am vazut pe YouTube pe francez, a jucat in prima liga de la ei, are 24 de ani. Nu stiu cum il cheama", a spus patronul Botosaniului, Valeriu Iftime la Digisport.Baba Toure vine la Botosani, sa joace in Europa League si sa se bata la locurile fruntase din Liga 1 El are 26 de ani, 1,96 metri si a jucat doar in ligile inferioare din Franta, nu si in prima liga, asa cum a spus Valeriu Iftime la tv.Le Puy Foot este ultima echipa pentru care jucat Baba Toure, in liga a treia franceza.