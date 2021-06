FC Arges viseaza la cupele europene! Ce fotbalist de nationala se intoarce la Pitesti dupa 12 ani

Mijlocasul Cristian Tanase (34 de ani) revine dupa 12 ani la FC Arges. In sezonul anterior a jucat la Academica Clinceni, iar anterior la formatiile CS Dacia Mioveni, Steaua Bucuresti, Tianjin Jinmen Tiger, Sivasspor, Karabukspor, FCSB , Eskisehirspor si Giresunspor."Ma bucur foarte mult ca dupa 12 ani m-am intors acasa. Toata lumea stie ca FC Arges este un club cu pretentii, eu sper sa ajut foarte mult echipa si sa facem un sezon cat mai bun. Eu sper sa prindem play-off-ul pentru ca s-au facut niste transferuri foarte bune. Cu multa munca si seriozitate sper sa reusim. Anul acesta va fi un campionat foarte puternic pentru ca au revenit Rapid si Craiova. Dar chiar si asa ne putem gandi la play-off", a declarat Cristian Tanase in cadrul conferintei de presa.Andrei Pitian are 25 de ani si evolueaza pe postul de fundas central. A mai jucat in trecut la formatiile Pandurii Targu Jiu, Astra Giurgiu , Apollon Limassol, FC Botosani si Chindia Targoviste.Mijlocasul Denis Dumitrascu (26 de ani) a jucat in cariera sa la CSM Ramnicu Valcea si ultima oara la Chindia Targoviste.Fundasul portughez Joao Miguel (27 de ani) a fost legitimat in sezonul precedent la gruparea Mafra, din Liga a II-a a Portugaliei. El a mai evoluat la cluburile Leca FC, SC Salgueiros, Anadia FC, Cesarense si Leiria.Portughezul Jucie Manuel Lupeta (28 de ani) evolueaza ca atacant, iar in sezonul precedent a fost legitimat la gruparea Maccabi Petah Tikva din Israel. Format la juniorii clubului FC Porto , ca senior el a jucat pentru formatiile Videoton, Vitoria Setubal, Ajax Cape Town, Bidvest Wits FC, NK Celje si Olimpija Ljubljana.Fundasul dreapta portughez Diogo Viana (31 de ani) a jucat sezonul precedent in liga a II-a din Portugalia, la Feirense. In cariera a mai fost legitimat la FC Porto, Aves, VVV-Venlo, Penafiel, Gil Vicente, Litex Loveci, TSKA Sofia , Belenenses si Braga.Tot vineri, FC Arges a mai transferat mai multi pe jucatorii Under 21, Tiberiu Coman (atacant, 19 ani, ultima oara la CS Mioveni), Claudiu Moisie (fundas, 21 de ani, Pandurii Targu Jiu), Theodor Butoiu (atacant, 19 ani, Concordia Chiajna), Alexandru Crivac (mijlocas, 19 ani, FC Viitorul ), Alexandru Isfan (mijlocas, 21 ani, CS Mioveni).