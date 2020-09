EXCLUSIV FC Botosani a luat un dinamovist pentru Europa League

Considerat un mare talent la juniori , Andrei Tircoveanu s-a inteles cu echipa din Moldova si va semna un contract pe trei sezoane, conform unor surse Ziare.comFotbalistul a fost dorit de conducerea executiva a clubului, care spera sa dea lovitura cu el, asa cum s-a intamplat si cu Chindris sau Morutan, jucatori necunoscuti atunci cand au ajuns la FC Botosani.Andrei Tircoveanu a apartinut de Dinamo , insa in ultimele sezoane a jucat pentru FC Viitorul in Liga 1 si pentru Concordia Chiajna in Liga 2.Nascut in 97, fotbalistul a facut parte din nationala de juniori, echipa in care mai jucau Cicaldau, Dragos Nedelcu, Andrei Ivan, Manea sau Patrick Petre.Crescut la Dinamo, Tircoveanu ar putea sa debuteze in Liga 1 pentru Botoani, chiar impotriva echipei din Stefan cel Mare, etapa viitoare.