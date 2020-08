FC Botosani are interzis sa joace in Kazahstan, in Europa League, din cauza pandemiei de coronavirus

Conform tragerii la sorti, meciul trebuie se joace in Kazahstan, insa romanii nu au voie sa intre in aceasta tara, din cauza pandemiei de coronavirus."Din cate am auzit, noi nu putem sa intram in aceste tari. Vedem ce va fi si unde se va juca.Conform protocolului UEFA , tara organizatoare trebuie sa anunte un alt loc de de disputare.Ei se ocupa de tot. Probabil, in alta tara se va juca acest meci. Posibil in Ungaria, asteptam un semn de la UEFA", a spus pentru Ziare.com, patronul moldovenilor, Valeriu Iftime."Intrarea in Kazahstan este permisa doar persoanelor care detin o viza valabila de intrare.Autoritatile au suspendat, pana la 1 noiembrie 2020, regimul de intrare fara viza pentru 57 de tari, intre care si Romania.Atunci cand aplica pentru obtinerea unei vize de intrare persoanele au obligatia sa prezinte si un certificat medical emis in ultimele 24 de ore, care sa ateste ca nu sunt infectate cu COVID-1.In data de 13 iulie 2020 autoritatile din Kazahstan au adoptat decizia de parasire a teritoriului national de catre toti cetatenii straini, pana cel tarziu la data de 5 august 2020, sub rezerva aplicarii unor sanctiuni administrativ", scrie pe site-ul oficial al Ministerului de Externe.Meciul Ordabasy - FC Botosani se va disputa pe 27 august, intr-o singura mansa.