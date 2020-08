FC Hermannstadt a anuntat reinfiintarea echipei secunde a clubului

"Proiectul nostru creste de la an la an prin profesionalism si prin fapte constructive. Ca dovada, am decis sa reinfiintam in acest sezon echipa a doua a AFC Hermannstadt, pe care am inscris-o in Liga a III-a. Masura vine din dorinta de a promova tot ce poate oferi mai bun Sibiul pe plan fotbalistic. De aceea, FCH 2 va fi formata in proportie de 90% din cei mai talentati tineri fotbalisti sibieni. In acest sens AFC Hermannstadt a parafat un parteneriat cu ASFC Interstar Sibiu si Viitorul Selimbar", a indicat clubul pe pagina sa de Facebook Antrenorul principal al echipei secunde va fi Dorin Zotinca, un tehnician cu licenta PRO si o figura emblematica in istoria fotbalului sibian. Acesta va fi sustinut pe banca tehnica de Jan Gavrila.Reinfiintarea echipei a doua si inscrierea ei in Liga a III-a inseamna primul pas spre Academia AFC Hermannstadt pentru copii si juniori , un proiect ce va fi lansat anul viitor.Actiunea este realizata in parteneriat cu Primaria Sibiu, a mentionat clubul.