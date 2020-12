FC Hermannstadt are 15 cazuri noi de coronavirus si cere amanarea meciului cu FC Viitorul

"Din pacate, la ultimele testari COVID-19 efectuate in conformitate cu protocolul sanitar in vigoare, au fost depistate 15 persoane pozitive din care 10 fotbalisti si 5 membri ai staff-ului A.F.C.Hermannstadt. La acestia se adauga si celelalte cazuri inregistrate la testarea precedenta", se arata pe site-ul oficial al clubului.FC Hermannstadt a informat LPF si DSP Sibiu cu privire la aceasta situatie epidemiologica si a solicitat reprogramarea meciului cu FC Viitorul "Cel mai probabil, in cursul acestei zile vom primi un raspuns in acest sens. In prezent, atat fotbalistii si membrii staffului FCH depistati pozitiv, se afla in izolare si au inceput tratamentul recomandat de specialistii DSP", a adaugat FC Hermannstadt.Meciul FC Viitorul - FC Hermannstadt este programat duminica, la ora 18.00, in etapa a XII-a a Ligii I.