FC Kaiserslautern, aproape de insolventa dupa ce a suferit pierderi de 5 milioane de euro pe fiecare sezon

Gruparea clasata in prezent la mijlocul ligii a treia, ar avea o datorie de peste 20 de milioane de euro si are sanse mici de a scapa de insolventa. Criza generata de pandemia de coronavirus a accentuat problemele financiare ale clubului si, pana in prezent, nu a fost gasit niciun investitor care sa salveze clubul.Si in cazul in care creditorii ar fi gata sa amane datoriile timp de un an, acest lucru nu ar fi suficient, deoarece Kaiserslautern sufera pierderi de cinci milioane de euro in fiecare sezon.Din fericire, intrarea in administrare speciala nu va afecta deocamdata formatia pe plan sportiv. La aceasta echipa, fondata in 1900, au jucat, in trecut, fotbalisti cunoscuti, ca Youri Djorkaeff, Miroslav Klose, Michael Ballack sau Andreas Brehme.