Liderul din Liga 2, prima infrangere din campionat. Mioveni a dat lovitura la Craiova si viseaza la play - off

Oltenii au suferit prima infrangere in aceasta editie a campionatului.Au marcat: Campagno '52 / Isfan '80 (p), Huyghebaert '81 (a).Gazdele au mai inscris un gol, in minutul 87, anulat pentru ofsaid.Inaintea meciului, fanii craiovenilor si-au incurajat favoritii la stadion, cu torte, fumigene si petarde, fara respectarea regulilor de distantare. Acesta a fost al doilea meci jucat de echipa patronata de Adrina Mititelu pe arena Ion Oblemenco , primul in campionat Desi a pierdut, FC U Craiova conduce in clasament, cu 31 de puncte, la egalitate cu ASU Poli Timisoara , de pe locul 2, dar banatenii au un meci in plus.Csikszereda, Dunarea si Viitorul Pandurii ocupa locurile 3-5, cu cate 28 de puncte. Petrolul, CS Mioveni si Rapid sunt pe locurile 6-8, cu 27 de puncte fiecare.CS Mioveni ocupa locul 12, inaintea acestei etape.CITESTE SI: