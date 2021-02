FC Arges, al 11 - lea meci fara infrangere. Din condamnati la retrogradare, pitestenii viseaza la play-off

Unicul gol al meciului a fost marcat de Malele, in minutul 17.FC Voluntari: Rimniceanu - Satli, Armas (Angelov '46), C. Achim, A. Vlad (Briceag '46)- I. Gheorghe, Ivanov (Tamas '78), Ricardinho - M. Ilie (Mailat '46), Pesic (Remacle '65), Jefte. Antrenor: Bogdan AndoneFC Arges: Greab - Tofan, Maric, Turda, Musat - Meza Colli, I. Serban - S. Draghici (Boldor '83), Palic (Maes '83), C. Dumitru, Malele.Antrenor: Mihai IanovschiCartonase galbene: Vlad '25, Achim '69, Satli '71, Angelov '86 / Dumitru '64Arbitri: Horia Gabriel Mladinovici - Adrian Vornicu, Cosmin Vatamanu - George Catalin GamanObservator: Corneliu FecioruFC Arges a inceput anul 2021 pe loc retrogradabil, iar acum este pe pozitia 7 cu sanse mari sa prinda play-off-ul.Citeste si: