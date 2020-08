Fotbal - Liga I: FC Viitorul Constanta - UTA Arad: 1-1

Gabriel Iancu le-a adus pe gazde in avantaj in minutul 43, cand a transformat un penalty comis de Alexandru Albu. Valentin Buhacianu a egalat in ultimul minut regulamentar al primei reprize, valorificand o centrare a aceluiasi Albu.Viitorul nu a reusit sa castige, desi a dominat clar, a avut o posesie mult mai buna si a ratat o serie de ocazii, cea mai clara fiind a lui Virgil Ghita, in minutul 61.Meciul a consemnat debutul spaniolului Ruben de la Barrera pe banca tehnica a Viitorului, dar si revenirea echipei aradene pe prima scena a fotbalului romanesc dupa 12 ani.Datorita temperaturii ridicate, meciul a fost intrerupt de mai multe ori, pentru ca jucatorii sa se poata hidrata.FC Viitorul Constanta - UTA Arad 1-1 (1-1), Academia Hagi - Stadion Central - OvidiuAu marcat: Gabriel Iancu (43 - penalty), respectiv Valentin Buhacianu (45)Arbitru: Marcel Birsan (Bucuresti); arbitri asistenti: Bogdan Gheorghe (Bucuresti), Ferencz Tunyogi (Zalau); arbitru de rezerva: Adrian Viorel Cojocaru (Galati)Observator: Alexandru Deaconu (Bucuresti) - CCA