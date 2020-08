Fotbal: Veteranul Arjen Robben a jucat intr-un meci de pregatire pentru FC Groningen

Robben, ce a semnat la sfarsitul lui iulie cu Groningen, clubul la care s-a format, a fost folosit in amicalul cu FC Almere City, o echipa olandeza de divizia a doua, incheiat 1-1. Ultima sa aparitie in tricoul lui Bayern Munchen a fost pe 25 mai 2019, in finala Cupei Germaniei (3-0 cu RB Leipzig).Robben a disputat prima jumatate de ora a intalnirii si s-a aratat foarte bucuros sa evolueze pentru echipa de la care a plecat in 2002. "A fost bine sa joc din nou un meci. Vreau s-o ajut pe Groningen, nu doar la vanzarea de abonamente, dar si pe teren", a explicat el la microfonul Fox Sports.In urma cu aproape doua luni, el a spus ca vrea s-o ajute pe Groningen sa treaca peste criza provocata de pandemia de coronavirus.Vicecampionul mondial din 2010 mai are trei saptamani pentru a intra in ritm pentru startul campionatului Olandei. In prima etapa , Groningen va primi vizita lui PSV Eindhoven, pe 13 septembrie.