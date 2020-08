Frasinescu, Poli Iasi: Suntem datori suporterilor pentru ca nu am mai scos rezultate bune cu FC Botosani

"Jucam cu o echipa foarte puternica duminica, a demonstrat sezonul trecut cand s-a calificat in play-off si ulterior in cupele europene. In ultimii ani ne-am intalnit cu FC Botosani destul de des si au fost meciuri frumoase, incrancenate. Dar suntem putin datori suporterilor pentru ca nu am mai scos rezultate bune cu Botosani in ultima perioada. Speram sa obtinem acum cu un rezultat pozitiv", a declarat Frasinescu."Poate fi un avantaj faptul ca ei vin dupa o deplasare lunga in Kazahstan, dar depinde de noi daca vom putea sa speculam acest lucru. Fata de ei, noi suntem o echipa in formare. Vrem sa abordam fiecare meci cu entuziasm ca sa ne castigam increderea care sa nu ne mai duca in situatia din sezonul precedent. Ne-au plecat o parte din jucatori , suntem in urma cu foarte multe lucruri, dar speram sa recuperam destul de rapid si sa fim mai constanti in rezultate decat sezonul trecut", a adaugat fundasul.Accidentat in partida cu Chindia Targoviste din prima etapa , Frasinescu nu stie inca daca poate juca duminica: "In ultimul meci am simtit ceva la coapsa dreapta si am aflat dupa ecograf ca am o mica leziune. Am facut refacere in fiecare zi, sunt mai bine, dar o sa vedem ce tonus voi avea. Impreuna cu staff-ul decidem ce vom face la urmatorul meci".Echipa de fotbal CSM Poli Iasi intalneste, duminica, de la ora 15:30, in deplasare, formatia FC Botosani, intr-o partida contand pentru etapa a 2-a a Ligii I.