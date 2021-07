Prima reactie de la FC Botosani dupa ce un fotbalist belgian ar fi fost prins cu substante interzise pe aeroport. "Am inteles ca avea o rasnita la el"

"Copilul asta a venit la noi acum doua saptamani. El este accidentat, nu se antreneaza cu noi. Si am inteles ca, la aeroport, avea o rasnita, ceva de genul. Dar nu stiu nimica, daca e drog. Daca ceva e in neregula cu el si, intr-adevar, se confirma ca are asemenea preocupari, n-am ce sa fac cu el.Nu inteleg ce a consumat sau ce avea in rasnita aia. A semnat cu echipa mea, dar, daca consuma substante interzise, va dati seama ca nu mai conteaza ce contract am cu el. In orice caz, nu este un subiect care sa ne preocupe atat de tare acuma, dar, daca intr-adevar consuma o substanta interzisa, ii inchidem contractul", a spus Valeriu Iftime pentru prosport Si autoritatile au confirmat cazul de la Suceava."In data 29-06 -2021, in postul de politie de frontiera Suceava, la iesirea din tara, in cursa spre directia Memmingen (Germania), in bagajul de mana al unui cetatean belgian a fost descoperit un grinder metalic in interiorul caruia erau urme de substanta vegetala tocata de culoare verde.Persoana si-a continuat calatoria. Cazul a fost preluat de organele de politie competenta", a spus Fabian Badila, purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, pentru Ziare.com.