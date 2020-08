Jordi Cruyff va antrena echipa Shenzhen FC

Aceasta nu va fi prima experienta in China pentru fiul legendarului Johan Cruyff. El a mai antrenat formatia Chongqing in sezonul 2018-2019.Luna trecuta, Jordi Cruyff a ajuns la un acord cu Federatia Ecuadoriana de Fotbal (FEF) pentru rezilierea contractului de selectioner, la sase luni dupa instalarea sa in functie si fara niciun meci disputat.Cruyff semnase un contract pe trei ani in ianuarie si avea un proiect ambitios de a califica nationala ecuadoriana la Cupa Mondiala din 2022.Insa instabilitatea de la nivelul conducerii federatiei si indepartarea directorului sportiv Antonio Cordona, persoana lui de incredere, precum si pandemia de coronavirus, l-au facut pe tehnicianul olandez sa renunte la post. Cruyff a parasit Ecuadorul in martie si nu a mai revenit.In varsta de 46 de ani, Jordi Cruyff a mai antrenat echipa Maccabi Tel Aviv.Shenzhen FC a obtinut doar o victorie si a pierdut de trei ori in primele patru etape ale campioantului. Echipa ocupa locul sase din opt, in Grupa A, care este condusa de formatia pregatita de Cosmin Olaroiu , Jiangsu Suning, cu zece puncte.