Marcel Puscas a parasit FC U Craiova 1948. A facut anuntul pe Facebook: Doresc succes echipei!

Marcel Puscas a fost numit presedintele la FC U Craiova 1948 in noiembrie 2018. In acest timp, echipa craioveana a reusit promovarea in Liga 2.Anuntul plecarii de la conducerea FC U Craiova 1948 a fost facut de Marcel Puscas, printr-o postare pe Facebook "Din pacate, incepand de azi, raporturile mele cu FCU 1948 s-au incheiat.Doresc succes echipei!", a scris Puscas pe contul sau de Facebook.Marcel Puscas a evoluat, de-alungul carierei sale, la Crisul Oradea, FC Bihor, Steaua Bucuresti, Rapid Bucuresti, CS Targoviste si Steaua Mizil.De pe banca tehnica a Rapidului, a reusit sa duca echipa in cupele europene in anul 1992, dupa o pauza de 18 ani.Intre 1996 si 1998, din postura de presedinte al Stelei Bucuresti, a obtinut doua titluri de campion, o Cupa si o Supercupa a Romaniei.A candidat de doua ori pentru presedintia FRF , in 2014 si 2018, de ambele dati fara succes, scrie gsp.ro.