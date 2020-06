Mijlocasul Marius Chindris a semnat cu FC Farul Constanta

Ziare.

"Clubul nostru a realizat primul transfer din aceasta vara, asigurandu-si serviciile jucatorului Marius Chindris. In varsta de 29 de ani, mijlocasul a evoluat in sezoanele trecute la UTA Arad, cu care a jucat in doua randuri barajul de promovare in prima liga, si la Petrolul Ploiesti , unde a purtat banderola de capitan", se arata pe site-ul gruparii.Chindris a semnat contractul in prezenta managerului FC Farul Constanta, Tiberiu Curt, si a impresarului sau, Bogdan Apostu."Farul este o echipa foarte importanta in fotbalul romanesc, care are traditie in spate, are multi suporteri si care isi doreste un obiectiv maret pentru urmatorul sezon si cred ca impreuna il putem realiza. Am ales Constanta pentru ca este un proiect serios si consider ca putem face pasul catre tinta pe care o avem. Am jucat la UTA, la Petrolul, stiu cat de benefic este sa ai suporterii langa tine, dar in acelasi timp trebuie sa dai totul pentru a le multumi intr-un mod bun pentru ca vin la stadion si te incurajeaza pe tot parcursul meciului", a declarat Chindris.In ultimele luni el a evoluat la Viitorul Selimbar, in Liga a 3-a, dupa ce semnase initial cu CSM Tg. Mures, dar echipa s-a desfiintat: "A fost o situatie ciudata, nu credeam ca se poate intampla asa ceva. Sa fie un proiect, sa se voteze si dupa aceea sa se desfiinteze echipa de pe o zi pe alta. Celelalte echipe aveau deja loturile formate si era important sa nu ies din circuit si sa astept urmatoarea perioada de transferuri. Trebuia sa joc, sa am continuitate!"