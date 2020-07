Mijlocasul sarb Nemanja Gudelj de la Sevilla, confirmat pozitiv cu noul coronavirus

Gudelj, 28 ani, la primul sau sezon in La Liga, a postat un videoclip in care pedaleaza pe o bicicleta fitness in gradina locuintei sale.Sevilla a comunicat miercuri ca un jucator din prima sa echipa a fost testat pozitiv la Covid-19 si a intrat in izolare. Sevilla FC urmeaza sa joace cu AS Roma , la Duisburg (6 august) in optimile de finala ale Europa League.Dupa ce au primit sase zile de vacanta, jucatorii echipei andaluze au reluat duminica pregatirea, dupa ce au iesit negativi la testul Covid-19, cu exceptia lui Gudelj. Miercuri, jucatorii au fost supusi unei noi testari si daca rezultatul va fi negativ vor putea relua antrenamentele pentru Europa League.