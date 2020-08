Neconvocat de Radoi la nationala, Mitrita face senzatie in campionatul american

Au marcat Parks '16, Tinnerholm '53 si Ring '75, respectiv Pineda '45+2.La primul gol al gazdelor, Alexandru Mitrita i-a pasat in careu lui Keaton Parks, care a marcat cu un sut la coltul lung, de la aproximativ 10 metri lateral dreapta.Internationalul roman a evoluat o repriza, fiind schimbat la pauza de Moralez.Alexandru Mitrita este pe lista convocarilor preliminare ale jucatorilor care evolueaza in strainatate pentru meciurile cu Irlanda de Nord si Austria din Liga Natiunilor.In urma acestui rezultat, New York City FC ocupa locul 9 in clasament, cu 9 puncte, la un punct de Montreal Impact, de pe locul 7, de play-off, dar echipa canadiana nu a jucat inca in aceasta etapa.Toronto FC conduce in clasamentul conferintei, cu 18 puncte.