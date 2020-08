Reactii dupa Hermannstadt - Clinceni 2 - 2: "Suntem dezavantajati total de arbitri. Am un grup de spartani"

"Daca meciul trecut diferenta a facut-o domnul Popa, se pare ca tusierul de aici, de pe partea noastra, nu a vrut sa intervina in doua faze consecutive de hent si primim gol. Se pare ca etapa de etapa arbitrajul...nu stiu ce sa cred...suntem dezavatanjati total.Am un grup de spartani, un grup care stie ce vrea si ce isi doreste, trebuie sa fim putin mai reactivi si sa nu mai facem greselile pe care le-am facut.", a spus Poenaru, potrivit telekomsport.ro.De cealalta parte, Ruben Albes a afirmat ca nu exista scuze pe pentru ultimul gol primit: "Da, sunt suparat. Cred ca am avut victoria in mana, la 30 de secunde probabil. Nu exista scuze pentru golul din ultimele minute.Cred ca nu am facut un meci bun, am fost buni in ofensiva, dar am pierdut multe mingi si i-am permis adversarei, care este o adversara buna, sa ne domine in anumite situatii si sa plece pe contraatac.De aceea, probabil ca egalul este cel mai corect, dar in situatia in care suntem, ca am fost atat de aproape de victorie, normal ca ne-am fi dorit sa castigam. Erau 30 de secunde dincolo de timpul de prelungire atunci cand s-a dat golul. Cred ca am facut un meci bun, dar am permis rivalilor sa ne domine. Egalul este corect, nu stiu daca era normal sa castigam, sincer".Formatia Hermannstadt a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Academica Clinceni, intr-un meci din etapa a doua a Ligii I, in care ultimele doua goluri s-au marcat dupa minutul 90.Au marcat Balan '27 si Fortes '90+1 pentru gazde, respectiv Patriche '67 si Serban '90+5.