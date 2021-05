Liga 2, la final. Care sunt meciurile de baraj pentru promovarea in prima divizie

Duminica, au avut loc ultimele meciuri ale play-off-ului Ligii a II-a, care s-au incheiat cu urmatoarele rezultate: Rapid - CS Mioveni, scor 0-1 (0-0);A marcat: Blanaru '64.FC U Craiova - Dunarea Calarasi, scor 0-0;Csikszereda - ASU Poli Timisoara , scor 2-2 (2-0);Au marcat: Schieb '32, Bauza '45+1 / Kelemen '71 (a), Mera '80.In urma acestor rezultate, clasamentul este urmatorul:1. FC U Craiova - 54 de puncte, 2. FC Rapid - 49 de puncte, 3. CS Mioveni - 48 de puncte, 4. Dunarea Calarasi - 44 de puncte, 5. Csikszereda - 42 de puncte, ASU Poli - 41 de puncte.Au promovat direct FC U Craiova si Rapid, iar Dacia Mioveni si Dunarea Calarasi merg la baraj.Tragerea la sorti a ordinii patrtidelor va avea loc luni, la ora 10.00, la sediul FRF . Meciurile barajului vor avea loc la 29 mai, turul, si 2 iunie.In Liga I mai exista un baraj, cel pentru Conference League. In primul meci, care va avea loc miercuri, de la 18.30, la Buzau, Chindia Targoviste se va duela cu FC Viitorul , ambele formatii provenind din play-out-ul Ligii I. Invingatoarea din aceasta partida va juca, la 30 mai, la Sfantu Gheorghe, pentru un loc in Conference League cu Sepsi, locul 4 in play-off. Partidele de baraj pentru CL au loc intr-o singura mansa.